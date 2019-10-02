https://static.news.ru/photo/04d34c86-e516-11e9-87d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Президент России Владимир Путин заявил, что правительство Дании подвергается сильному давлению в вопросе разрешения на строительство «Северного потока — 2».

Дания подвергается сильному давлению. Это от неё зависит, сможет она проявить свою независимость и показать, что обладает суверенитетом, или нет. Если нет — есть другие маршруты, — отметил российский лидер на форуме «Российская энергетическая неделя».

По его словам, другие пути будут стоит дороже, но проект всё равно будет реализован.

Ранее News.ru сообщал, что компания Nord Stream 2 AG, которая выступает в качестве оператора «Северного потока — 2», тестирует различные сценарии завершения строительства газопровода на случай введения санкций со стороны США. По словам главы австрийской OMV Райнера Зеле, он уверен, что сейчас оператор «готовится ко всему». Зеле также подчеркнул, что не знает, против чего можно вводить ограничения.