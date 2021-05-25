Российское промпроизводство показало рост в 7,2%

В апреле текущего года промышленное производство в России выросло на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Так, наибольший подъём
В ведомстве связывают такие тенденции с тем, что годом ранее предприятия ограничили своё производство из-за пандемии коронавируса. По сравнению же с апрелем 2019 года рост промпроизводства составил 2,2%. При этом первые увеличили объёмы производства на 8,4%, вторые — на 5,4%, а третьи — на 4,5%.
Производительность за год снизилась лишь в сфере нефте- и газодобычи (-5,7%) и в области добычи металлических руд (-0,2%).
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что благодаря согласованной работе регионов, федеральных ведомств и предприятий российской промышленности удалось избежать критического падения в 2020 году.