Мишустин заявил, что промышленность РФ избежала кризиса в 2020 году

https://static.news.ru/photo/c2ba9800-b2fe-11eb-9cef-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что российской промышленности удалось избежать критического падения в 2020 году. Произошло это благодаря согласованной работе регионов, федеральных ведомств и предприятий, передаёт ТАСС.

Благодаря скоординированной работе регионов, федеральных ведомств и самих промышленников, критического падения удалось избежать, — заявил Мишустин, выступая в Госдуме с отчётом о деятельности правительства в 2020 году.

Он отметил, что количество производимой в России продукции для борьбы с распространением коронавируса существенно выросло по сравнению с 2019 годом. Медицинских масок сейчас могут выпускать в 15 раз больше, чем год назад, защитных костюмов — в 33 раза больше, медицинских перчаток — в 40 раз, аппаратов искусственной вентиляции лёгких — в 24 раза, антисептиков — в восемь раз.

Премьер также добавил, что за счёт Фонда развития промышленности во время пандемии власти РФ поддержали более ста «антиковидных» проектов. В пример он привёл швейные фабрики, которые стали выпускать средства индивидуальной защиты, и предприятия, переориентировавшиеся на производство антисептиков.

Ранее сообщалось, что объёмы экспорта пластмасс, мыла и фармацевтической продукции в России по итогам 2020 года значительно выросли. Так, РФ начала экспортировать на 58,9% больше пластмасс и изделий из них, на 19,3% — мыла и моющих средств и на 17,2% — фармпродукции.

Кроме того, в январе — декабре прошлого года доля экспорта продукции химической промышленности в отгрузках на внешние рынки увеличилась на 0,7 процентных пункта — до 7,1%. Стоимостный и физический объёмы же экспорта химпродукции снизились на 11,9% и 1,3% соответственно.