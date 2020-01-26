https://static.news.ru/photo/9b81b186-3ff2-11ea-bbc4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look

Крупнейшие российские производители табачной продукции сообщили, что производство снизилось из-за роста теневого рынка.

По данным Росстата, уровень снижения − 11,1% за год, до до 229 миллиардов штук. При этом участники рынка говорят о том, что постепенное снижение выпуска наблюдается уже не первый год, передаёт РИА Новости.

Сокращение вызвано целым рядом причин, среди которых в том числе отказ от курения, переход курильщиков на альтернативные продукты с пониженным риском. Но основной фактор — конечно же, продолжающийся рост объёмов нелегальной продукции: по данным агентства Nielsen, в третьем квартале 2019 года доля нелегальной продукции на российском рынке составила уже 15,6%, — рассказал президент по корпоративным вопросам Philip Morris International (PMI) в России Сергей Слипченко.

Директор по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям «БАТ Россия» Яна Гуськова считает, что данная тенденция связана с тем, что потребители переходят на нелегальную продукцию из-за роста цен на сигареты, который, в свою очередь, связан с подорожанием акцизов.

Директор по связям с госорганами компании «JTI Россия» Груздев заявил о потере федеральным бюджетом в 2019 году более чем 100 млрд рублей из-за роста теневого рынка.

Как писал NEWS.ru ранее, согласно прогнозу аналитического центра при правительстве РФ, цена на табачную продукцию вырастет на четверть из-за обязательной маркировки и повышения акцизов. Акцизы с 1 января 2020 года уже выросли на 4%. Директор по работе с органами государственной власти компании «JTI Россия» Василий Груздев подтвердил, что и цены на табачную продукцию станут выше.