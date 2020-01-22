https://static.news.ru/photo/e577198c-3d83-11ea-bcff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Согласно прогнозу Аналитического центра при правительстве РФ, цена на табачную продукцию вырастет на четверть из-за обязательной маркировки и повышения акцизов.

Акцизы с 1 января 2020 года уже выросли на 4%. Директор по работе с органами государственной власти «JTI Россия» Василий Груздев подтвердил, что и цены на табачную продукцию станут выше. Сейчас средняя цена пачки сигарет в России — 115 рублей, из этой суммы минимум 64 рубля — налоги и акциз, пишут «Известия».

Директор по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям «БАТ Россия» Яна Гуськова согласилась с тем, что именно повышение акцизов — основная причина роста цен на сигареты в 2020 году. Она также предупредила о риске перехода курильщиков на дешёвые нелегальные табачные изделия из соображений экономии.

Как писал NEWS.ru ранее, эксперт отметила в РФ рост теневого рынка сигарет: производство сигарет в России падает, но поставки заграничного табачного сырья растут. Это может говорить о росте нелегального производства.