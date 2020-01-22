Согласно прогнозу Аналитического центра при правительстве РФ, цена на табачную продукцию вырастет на четверть из-за обязательной маркировки и повышения акцизов.
Акцизы с 1 января 2020 года уже выросли на 4%. Директор по работе с органами государственной власти «JTI Россия» Василий Груздев подтвердил, что и цены на табачную продукцию станут выше. Сейчас средняя цена пачки сигарет в России — 115 рублей, из этой суммы минимум 64 рубля — налоги и акциз,
Директор по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям «БАТ Россия» Яна Гуськова согласилась с тем, что именно повышение акцизов — основная причина роста цен на сигареты в 2020 году. Она также предупредила о риске перехода курильщиков на дешёвые нелегальные табачные изделия из соображений экономии.
Как писал NEWS.ru ранее, эксперт отметила в РФ рост теневого рынка сигарет: производство сигарет в России падает, но поставки заграничного табачного сырья растут. Это может говорить о росте нелегального производства.
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