Производитель кофе Paulig ушёл из России, продав бизнес конкуренту

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Фирма-производитель кофе Paulig Group, которая решила покинуть российский рынок, передала местный актив компании-конкуренту Milagro. Как пишет РБК, новый владелец получил завод по обжарке кофе в Твери, однако бренды и рецепты Paulig не включены в сделку. В ближайшие месяцы бренд Paulig будет выведен с российского рынка, однако на переходный период производитель продолжит поставки зелёного кофе новому владельцу актива. Стоимость сделки не раскрывается.

Учитывая местное законодательство, продажа бизнеса была лучшим решением для выхода, — заявил генеральный директор Paulig Рольф Ладау.

Ранее в Paulig сообщили, что компания покидает российский рынок, и процесс приостановки её работы в России «начнётся немедленно». При этом в фирме заверили, что будут учтены интересы всех её сотрудников и клиентов, а также соблюдены нормы российского законодательства.

Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский назвал страшилками сообщения о дефиците кофе в стране в связи с санкциями. По его словам, сырьё для напитка поставляется из стран Африки, Азии и Латинской Америки, которые не поддержали санкции, а обжаривание и переработка происходит уже на отечественных предприятиях. Поэтому перебоев в цепочках поставок кофе можно не ждать, хотя рост цен на него вполне возможен.