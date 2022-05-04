В МИД России назвали страшилками возможный дефицит кофе Представитель МИД РФ назвал страшилками возможный дефицит кофе в России

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский назвал страшилками сообщения о дефиците кофе в стране в связи с санкциями. В интервью «Российской газете» он отметил, что сырьё для напитка поставляется из стран Африки, Азии и Латинской Америки, которые не поддержали санкции, а обжаривание и переработка происходит уже на отечественных предприятиях. Поэтому перебоев в цепочках поставок кофе можно не ждать.

Конечно, отдельные логистические перебои, курсовые колебания, трудности в международных расчётах оказывают влияние на стоимость кофе. <...> Вместе с тем я бы не верил страшилкам, будто бы кофе пропадёт с российских прилавков, — сказал Биричевский.

Ранее итальянская Lavazza Group, занимaющаяся производством кофе, приостановила свою деятельность в России. Также компания временно останавливает дистрибуцию на тeрритории Украины из-за форс-мажорных обстoятельств. Об уходе с российского рынка также заявили компании по выпуску кофе из Финляндии.

Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев предположил, что дефицита кофе в России не будет благодаря реэкспорту, но его стоимость возрастёт, в том числе из-за общего подорожания продуктов питания и кофе как биржевого товара.