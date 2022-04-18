Россиян заверили, что дефицит кофе им не грозит

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Правительство России планирует развивать систему оптовых продовольственных рынков, чтобы помочь сельхозпроизводителям реализовывать продукцию как можно ближе к потребителю в крупных городах, сообщил на оперативном совещании с вице-премьерами глава кабмина Михаил Мишустин. По его словам, которые приводит РИА Новости, это позволит обеспечить широкий выбор продуктов для всех желающих при покупке как оптом, так и в розницу.

Соответствующую концепцию правительство уже утвердило, сейчас подготовлен перечень конкретных шагов по её реализации, — сказал Мишустин. Он отметил, что президент России Владимир Путин назвал увеличение выпуска и поставок качественных и...