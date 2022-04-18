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Экономика

Россиян заверили, что дефицит кофе им не грозит

Член Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Разуваев: дефицита кофе в РФ не будет
15:10, 18 апреля 2022
Россиян заверили, что дефицит кофе им не грозит Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Дефицита кофе в России не будет, но его стоимость возрастёт, сообщил член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев изданию INFOX.ru. Так он прокомментировал уход с российского рынка производителей из Италии и Финляндии.

Естественно, это же европейцы. Но в любом случае будет реэкспорт, правда, стоить продукция будет чуть подороже. Но всё-таки в большей степени на цены влияет то, что питание в общем дорожает. И кофе как биржевой товар тоже. Это связано с общей инфляцией и тем, что в пандемию напечатали много денег, растут цены на энергоносители. Конечно, дефицит кофе нам не грозит, но, к сожалению, всё будет дороже, — сказал Разуваев.

Ранее итальянская Lavazza Group, занимaющаяся производством кофе, приостановила свою деятельность в России. Также компания временно останавливает дистрибуцию на тeрритории Украины из-за форс-мажорных обстoятельств.

В Lavazza Group отмeчают, что прошедший финансовый год оказался неспокойным из-за резкого роcта стоимости сырьевых товаров и кофе на фоне сбоев в цепочках поставок. Геополитичeская обстановка оказывает дополнительное давление, способствуя роcту цен на металлы, нефть и газ. Цены на кофе также останутся высокими.

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