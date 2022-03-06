Финские компании Valio и Paulig объявили о прекращении работы в России

Молочно-промышленная компания Valio и производитель кофе Paulig из Финляндии уходят из России, сообщает РИА Новости. О намерении остановить свою деятельность на территории РФ ранее объявил и финский производитель продуктов питания Fazer.

У Valio нет этических предпосылок для продолжения работы в России, и поэтому мы прекратим свою деятельность в России, — сказал гендиректор Valio Анникки Хурме.

По данным издания, годовой оборот российских предприятий Valio составляет около €85 млн.

В свою очередь в Paulig отметили, что процесс приостановки работы «начнётся немедленно». В компании заверили, что будут учтены интересы всех её сотрудников и клиентов, а также соблюдены нормы российского законодательства.

6 марта стало известно, что французская продовольственная компания Danone прекратит инвестировать в российские проекты в связи с конфликтом на Украине, однако не планирует уходить с рынка. В официальном заявлении, выложенном на сайте, компания также рассказала о принятых мерах по поддержке работников и населения стран.

Иностранные компании продолжают уходить с российского рынка после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. Так, например, крупнейшие чешские производители пива прекратили поставки в Россию, среди них Plzensky Prazdroj, Pilsner Urquell, Kozel, Staropramen, Budejovicky Budvar и Bernard. О приостановке экспорта сообщила и нидерландская компания Heineken.