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Программу льготного автокредитования могут свернуть в РФ

05:14, 16 июля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Минпромторг не будет в августе возобновлять программу льготного автокредитования, на которую уже было выделено 5 млрд рублей. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Чиновники отозвали выделенные банкам лимиты финансирования, — подчеркнул собеседник издания.

Отмечается, что запуск программы хотели приурочить к выборам в Госдуму, но в Минпромторге уже в июне-июле заявляли о перегретом авторынке. Теперь решение отказаться от программы обосновали дефицитом автомобилей. Такой шаг источники издания в автоконцернах назвали ожидаемым и удивились лишь тому, что чиновники вообще анонсировали данную программу.

Ранее стало известно, что российский автопром представляет собой достаточно небольшой в масштабах национальной экономики сектор: его доля в ВВП в 2019 году составила 0,4%. Численность работников отрасли насчитывает 290 тысяч человек — 0,4% от общего числа занятых в экономике. При этом отечественное автомобилестроение обеспечивает занятость более 3,5 млн человек (примерно 5%).

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