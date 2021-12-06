Ноябрь показал резкий спад продаж новых автомобилей в России

В России в ноябре 2021 года было продано 125 466 новых автомобилей, что на 20,4% меньше, чем в ноябре 2020-го, сообщает пресс-служба Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). По данным главы Комитета автопроизводителей АЕБ, декабрь — выигрышный месяц для продаж автомобилей. Предполагается, что в следующем году существующая тенденция сохранится, и в ближайшие месяцы цифры станут ещё ниже.

В ноябре продано 125 466 автомобилей, что на 20,4% меньше, чем в прошлом году. Однако в годовом выражении результат января — ноября 2021 года все же положителен: 1 439 045 проданных автомобилей, что на 6,9% превышает показатель за аналогичный период 2020 года, — отметил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.

Если в июле 2021 года в России существовало 3182 официальных дилерских центра по продаже легковых машин, то в октябре их стало на 39 меньше. Всего в третьем квартале 2021 года аннулировали 101 дилерский контракт и заключили 62 новых.

Ранее сообщалось о том, что продажи вооружений девяти крупнейших российских компаний в мире в прошлом году снизились с $28,2 млрд до $26,4 млрд. Снижение составило 6,5%. Самые стремительные падения произошли с компаниями «Алмаз-Антей» и Объединённой судостроительной корпорации. Их продажи упали на 31% и 11% соответственно.