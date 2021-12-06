SIPRI сообщил о падении продаж российского оружия на мировом рынке

Продажи вооружений девяти крупнейших российских компаний — производителей оружия в мире сократились в 2020 году с $28,2 млрд до $26,4 млрд. Снижение составило 6,5%. Об этом говорится в исследовании Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI). Одно из самых резких падений показали компании «Алмаз-Антей» и Объединённой судостроительной корпорации. Их продажи упали на 31% и 11% соответственно.

Как поясняется, снижение продаж совпало с окончанием Государственной программы вооружений на 2011–2020 годы, а также связанными с пандемией задержками в графиках поставок.

Это свидетельствует о продолжении тенденции к снижению, наблюдаемой с 2017 года, когда продажи оружия российскими компаниями, входящими в топ-100, достигли пика. На долю российских фирм приходилось 5,0% от общего объёма продаж оружия, входящего в топ-100, — говорится в публикации.

Самым крупным поставщиком оружия в мире по-прежнему остаются США. В глобальной торговле оружием их доля составила 54%. На втором месте — Китай. На китайские фирмы приходится 13% от общего объёма продаж в мире.

Ранее стало известно, что в ноябре Россия приступила к поставкам зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 в Индию. Как рассказал глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев, соответствующий контракт был заключён в октябре 2018 года. Согласно договорённости, Индия должна получить пять полковых комплектов С-400. Условия контракта России надлежит исполнить к апрелю 2023 года. Его стоимость составляет $5,4 млрд.

Также сообщалось, что Индия и Китай могут стать первыми странами, которым Россия поставит новейшую зенитную ракетную систему С-500 «Прометей». Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата. Радиус поражения составляет порядка 600 км.