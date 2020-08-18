Приставы получат право рассматривать жалобы на коллекторов

https://static.news.ru/photo/07818000-e133-11ea-ba50-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банки и микрофинансовые организации (МФО) станут нести не меньшую ответственность, чем коллекторы, а служба судебных приставов (ФССП) получит полномочия по рассмотрению дел о нарушениях с их стороны. Поправки в КоАП разработали в правительстве. Госдума рассмотрит их в осеннюю сессию.

Согласно закону 2016 года (ФЗ-230), в России не допускается психологическое воздействие на должников. Также недопустимо раскрывать сведения о его просроченной задолженности и её взыскании и любых других персональных данных, в том числе в Интернете. Об этом нельзя упоминать и на стенах жилого дома, и любом другом здании, а также сообщать по месту работы неплатёжеспособного гражданина.

В кабмине считают, что действующие санкции за нарушение этих норм неэффективны в отношении лиц, не включённых в государственный реестр коллекторов. Речь идёт о банках и МФО. Поэтому правительственным законопроектом предусматривается усиление административной ответственности в их отношении. А именно: двукратное увеличение штрафных санкций для должностных лиц в размере от 20 000 до 200 000 рублей или дисквалификация на срок от шести месяцев до года, для юрлиц — от 50 000 до 500 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Кроме того, поправками в КоАП предлагается наделить судебных приставов полномочиями по рассмотрению дел о нарушениях коллекторами прав граждан и разгрузить тем самым суды. Авторы инициативы считают, что реализация законопроекта не приведёт к повышению нагрузки на работников ФССП и не повлечёт необходимости увеличения их штатной численности, а также выделения дополнительных денежных средств из бюджета, сообщает «Парламентская газета».

С 1 июля россияне получили возможность узнавать через Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц о передаче своих долгов коллекторам. Внесение в Федресурс полной информации о должнике (имя, паспортные данные, место жительства и ИНН) является обязательным этапом передачи задолженности на взыскание согласно положениям 377-ФЗ. Однако примерно половина кредитных организаций сообщила о невозможности использования ресурса, так как у них нет ИНН заёмщиков, писал NEWS.ru