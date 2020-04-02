Экономика

Президент рекомендовал проработать вложение пенсионных накоплений в фонды

13:44, 03 апреля 2020 29
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центробанк России совместно с правительством РФ получил от президента страны Владимира Путина рекомендацию по проработке размещения пенсионных резервов в фонды прямых и венчурных инвестиций. Об этом в пятницу, 3 апреля, сообщили в пресс-службе Кремля.

Исходя из обнародованных сведений, глава государства дал соответствующую рекомендацию правительству и регулятору после встречи с ведущими российскими инвесторами, которая состоялась 11 марта.

Рекомендовать Банку России совместно с правительством РФ проработать вопрос о возможности размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений негосударственными пенсионными фондами в фонды прямых и венчурных инвестиций, — сообщается на сайте Кремля.

Как ранее писал NEWS.ru, Владимир Путин порекомендовал Банку России проанализировать расходы заёмщиков по ипотечным кредитам, не входящим в процентную ставку займа.

Соответствующий перечень рекомендаций российский лидер подписал вечером 2 апреля. Также Путин предложил ЦБ принять меры по снижению стоимости таких кредитов.

 

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