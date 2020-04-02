Президент рекомендовал проработать вложение пенсионных накоплений в фонды

https://static.news.ru/photo/37e1e622-759a-11ea-826b-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Центробанк России совместно с правительством РФ получил от президента страны Владимира Путина рекомендацию по проработке размещения пенсионных резервов в фонды прямых и венчурных инвестиций. Об этом в пятницу, 3 апреля, сообщили в пресс-службе Кремля.
Исходя из обнародованных сведений, глава государства дал соответствующую рекомендацию правительству и регулятору после встречи с ведущими российскими инвесторами, которая состоялась 11 марта.
Рекомендовать Банку России совместно с правительством РФ проработать вопрос о возможности размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений негосударственными пенсионными фондами в фонды прямых и венчурных инвестиций, — сообщается на сайте Кремля.
Как ранее писал NEWS.ru, Владимир Путин порекомендовал Банку России проанализировать расходы заёмщиков по ипотечным кредитам, не входящим в процентную ставку займа.
Соответствующий перечень рекомендаций российский лидер подписал вечером 2 апреля. Также Путин предложил ЦБ принять меры по снижению стоимости таких кредитов.