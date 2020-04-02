Президент рекомендовал проработать вложение пенсионных накоплений в фонды

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Банки в ближайшее время отладят систему выдачи льготных кредитов для предпринимателей. Они будут предназначены для бизнеса, который не может функционировать в условиях мер по противодействию коронавирусу в России.

Мы знаем, что уже вчера, в первый день после документального оформления этой инициативы, были обращения в банки. Там ещё не совсем система налажена, — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков....