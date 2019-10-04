https://static.news.ru/photo/55a2af16-e805-11e9-8491-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Официальный визит представителей Министерства сельского хозяйства и сельскохозяйственных кооперативов Корейской Народной Демократической Республики в Москву состоится 8 октября.

Члены делегации на территории российской столицы смогут ознакомиться с работой лучших предприятий страны.

Об этом журналистам рассказал глава группы дружбы по связям с КНДР Казбек Тайсаев.

Мы ждём 8 октября, к нам приезжает огромная делегация из Министерства сельского хозяйства и представителей сельскохозяйственных кооперативов. Приедут к нам, в Россию, посмотрят лучшие хозяйства, народные предприятия, — приводит слова Тайсаева РИА Новости.

Как ранее писал News.ru, министр сельского хозяйства Ирака Салех аль-Хасани встретился с российским послом Максимом Максимовым. В ходе переговоров он выразил надежду, что две страны укрепят сотрудничество в сельскохозяйственной сфере.