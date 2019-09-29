https://static.news.ru/photo/5126914a-e2ca-11e9-9da0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Soeren Stache/Global Look Press

Министр сельского хозяйства Ирака Салех аль-Хасани встретился с российским послом Максимом Максимовым. В ходе переговоров он выразил надежду, что две страны укрепят сотрудничество в сельскохозяйственной сфере.

По данным иракского ведомства, аль-Хасани также заявил о важности расширения обмена опытом и информацией для повышения эффективности этого сектора.

Также он обратился к компаниям из РФ с просьбой инвестировать в экономику Ирака и работать над реализацией совместных сельскохозяйственных проектов, связанных с растениеводством и животноводством.

В свою очередь Максимов заявил о готовности российской стороны развивать двусторонние отношения, в частности, путём совместной работы в агропромышленном комплексе, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что Багдад сформирует делегацию из военных экспертов и офицеров войск ПВО, которая посетит РФ для обсуждения покупки российских средств ПВО. Её возглавит советник премьер-министра Ирака по вопросам нацбезопасности Фалех аль-Файяд.