Правительство запланировало более 1 трлн рублей на поддержку экономики РФ

Российское правительство планирует потратить более 1 трлн рублей на первоочередные меры поддержания экономики. Об этом говорится в рабочей версии плана проекта кабмина, пишут «Известия».

Самая большая часть средств федерального бюджета пойдёт на стимулирование занятости — 469 млрд рублей, на транспортную отрасль выделят 275 млрд рублей, на строительную — 100 млрд рублей. Из запланированных трат на занятость 317,2 млрд рублей предназначено на выплату пособий «в условиях роста численности безработных граждан (без изменения размера)». Ещё 67,9 млрд рублей распределят на организацию временных работ для тех сотрудников, которые находятся под риском увольнения.

На субсидирование переобучения сотрудников промпредприятий запланировано 42,1 млрд рублей, на организацию общественных работ — 34,8 млрд рублей. Ещё 34 млрд рублей будет потрачено на переобучение и повышение квалификации безработных.

Расходы на транспортную сферу состоят из докапитализации РЖД, компании будет выделено 250 млрд рублей на инвестиционную программу и цифровизацию. Помощь авиакомпаниям составит 25 млрд рублей на субсидирование кредитования, лизинговых платежей, текущей деятельности.

В строительной отрасли 84,8 млрд рублей выделят системообразующим организациям, 42 млрд рублей — комплексу АПК. На поддержку малого и среднего бизнеса направят 23,3 млрд рублей, на поддержку промышленности — 20 млрд рублей. Также в расходы включены льготы на сумму 18,7 млрд рублей. Льготы для «Сколково» составят 15,2 млрд рублей, обнуление налога на прибыль для IT-компаний — 3,5 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что правительство выделит РЖД 363 млрд рублей на реализацию трёх строек. Деньги поступят из Фонда национального благосостояния.