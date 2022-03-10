Правительство запланировало более 1 трлн рублей на поддержку экономики РФ

Российское правительство планирует потратить более 1 трлн рублей на первоочередные меры поддержания экономики. Об этом говорится в рабочей версии плана проекта кабмина, пишут «Известия».
Самая большая часть средств федерального бюджета
На субсидирование переобучения сотрудников промпредприятий запланировано 42,1 млрд рублей, на организацию общественных работ — 34,8 млрд рублей. Ещё 34 млрд рублей будет потрачено на переобучение и повышение квалификации безработных.
Расходы на транспортную сферу состоят из докапитализации РЖД, компании будет выделено 250 млрд рублей на инвестиционную программу и цифровизацию. Помощь авиакомпаниям составит 25 млрд рублей на субсидирование кредитования, лизинговых платежей, текущей деятельности.
В строительной отрасли 84,8 млрд рублей выделят системообразующим организациям, 42 млрд рублей — комплексу АПК. На поддержку малого и среднего бизнеса направят 23,3 млрд рублей, на поддержку промышленности — 20 млрд рублей. Также в расходы включены льготы на сумму 18,7 млрд рублей. Льготы для «Сколково» составят 15,2 млрд рублей, обнуление налога на прибыль для IT-компаний — 3,5 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что правительство выделит РЖД 363 млрд рублей на реализацию трёх строек. Деньги поступят из Фонда национального благосостояния.