Правительство выделит РЖД 363 млрд рублей на три проекта

Правительство выделит РЖД 363 млрд рублей на реализацию трёх строек. Деньги поступят из Фонда национального благосостояния, сообщают «Известия».

Поступления в адрес РЖД планируются до 2027 года. Они пойдут на новые ветки МЦД, на строительство которых планируется направить 105 млрд рублей, на Северный широтный ход, затраты на который из ФНБ составят 70,3 млрд рублей, а также на расширение БАМа — 188 млрд рублей.

Минэкономразвития обсуждается возможность направить деньги из ФНБ на проект высокоскоростной магистрали до Петербурга, на что планируется выделить 468 млрд рублей. Но это произойдёт только в 2023 году, хотя начало строительства по этому проекту ожидалось уже в этом году.

В обсуждениях на данный момент фигурируют все указанные суммы. Но параметры финансирования проектов РЖД, включая максимальную сумму, ещё находятся в стадии обсуждения.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство России разработало план действий для стабилизации экономики в условиях усиления санкций. Предлагается поддержать гостиничный бизнес, снизив некоторые платежи государству, и не дать остановиться проектам в сфере строительства.