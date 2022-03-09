Правительство выделит РЖД 363 млрд рублей на три проекта

Правительство выделит РЖД 363 млрд рублей на реализацию трёх строек. Деньги поступят из Фонда национального благосостояния, сообщают «Известия».
Поступления в адрес РЖД
Минэкономразвития обсуждается возможность направить деньги из ФНБ на проект высокоскоростной магистрали до Петербурга, на что планируется выделить 468 млрд рублей. Но это произойдёт только в 2023 году, хотя начало строительства по этому проекту ожидалось уже в этом году.
В обсуждениях на данный момент фигурируют все указанные суммы. Но параметры финансирования проектов РЖД, включая максимальную сумму, ещё находятся в стадии обсуждения.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство России разработало план действий для стабилизации экономики в условиях усиления санкций. Предлагается поддержать гостиничный бизнес, снизив некоторые платежи государству, и не дать остановиться проектам в сфере строительства.