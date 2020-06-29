Правительство утвердило докапитализацию «Росагролизинга» на 6 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/503cabdc-baa3-11ea-ba05-fa163e074e61_660.jpg Фото: Росагролизинг/facebook.com

Российское правительство предоставит 6 млрд рублей на докапитализацию государственной лизинговой компании «Росагролизинг».

Согласно распоряжению, утверждённому премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, средства будут выделены из резервного фонда правительства.

За счёт докапитализации российские аграрии смогут получить дополнительно свыше 1,5 тысячи сельхозмашин по договорам лизинга на льготных условиях.

Это позволит сельхозпроизводителям обновить технопарк, что, в свою очередь, обеспечит бесперебойное выполнение полевых работ, — говорится в сообщении.

Совет директоров «Росагролизинга» в рамках заседания 8 июня рекомендовал поддержать увеличение уставного капитала компании на 6 млрд рублей. Во время допэмиссии планируется разместить 12 млн акций номиналом 500 рублей. Стоимость размещения дополнительных акций соответствует номинальной цене. В настоящее время уставный капитал компании достигает 97,038 млрд рублей, при этом он разделён на 194,077 млн обыкновенных акций номиналом 500 рублей.

«Росагролизинг» начал работать в 2001 году, чтобы обеспечить техническую и технологическую модернизацию отечественного АПК. Компания принадлежит государству. Она предлагает аграриям более 10 тысяч наименований предметов лизинга. Объём выданной компанией в прошлом году техники в денежном выражении составил более 25 млрд рублей.

Как писал NEWS.ru, 20 мая президент РФ Владимир Путин поддержал предложение о докапитализации АО «Росагролизинг» на 6 млрд рублей. По его словам, компания приняла решение стимулировать обновление технического парка российских предприятий и с этой целью ввела дополнительные льготные условия по лизингу.

Ранее с предложением докапитализировать «Росагролизинг» выступил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. Министр объяснил, что это позволит компании обеспечить передачу аграриям техники и оборудования в объёмах, на 40% превышающих показатели 2019 года.