Правительство снизит зарплаты топ-менеджеров госкомпаний

https://static.news.ru/photo/87aefbf6-a932-11ea-b2e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство РФ рассматривает вопрос об ограничении зарплат менеджерам госкомпаний. Они будут получать не более трёх МРОТ премьер-министра — это не выше 30 млн рублей в год.

Идея установить потолок начальникам предполагает и исключения. Но утрверждать их должен президент, сообщает «Коммерсант». Оптимизировать уровень зарплат топ-менеджеров правительство намерено, исходя из показателей перечня KPI.

Это динамика выручки, чистой прибыли, рыночной стоимости компании. Этот перечень будет использоваться для коммерческих госкомпаний и компаний с участием не только государства. Для некоммерческих эффективность работу будут определять с помощью отраслевых KPI.

На сегодня правительство России контролирует или владеет долями в более, чем 40 компаниях. Из них 34 являются стратегическими. В большинстве из них вознаграждения топ-менеджеров прилично превышает 30 млн рублей в год.

Так, «Роснефть» на зарплаты правлению в прошлом году выделила 3,57 млрд рублей, «Газпром» — 1,5 млрд рублей, РЖД — 2,7 млрд рублей, «Аэрофлот» — 2,1 млрд рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что гендиректор Сибирской генерирующей компании (СГК) — Степан Солженицын — назначен на пост руководителя Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК). Топ-менеджер является сыном известного писателя Александра Солженицына.