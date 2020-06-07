Правительство снизит зарплаты топ-менеджеров госкомпаний

Правительство РФ рассматривает вопрос об ограничении зарплат менеджерам госкомпаний. Они будут получать не более трёх МРОТ премьер-министра — это не выше 30 млн рублей в год.
Идея установить потолок начальникам предполагает и исключения. Но утрверждать их должен президент,
Это динамика выручки, чистой прибыли, рыночной стоимости компании. Этот перечень будет использоваться для коммерческих госкомпаний и компаний с участием не только государства. Для некоммерческих эффективность работу будут определять с помощью отраслевых KPI.
На сегодня правительство России контролирует или владеет долями в более, чем 40 компаниях. Из них 34 являются стратегическими. В большинстве из них вознаграждения топ-менеджеров прилично превышает 30 млн рублей в год.
Так, «Роснефть» на зарплаты правлению в прошлом году выделила 3,57 млрд рублей, «Газпром» — 1,5 млрд рублей, РЖД — 2,7 млрд рублей, «Аэрофлот» — 2,1 млрд рублей.
Ранее NEWS.ru сообщал, что гендиректор Сибирской генерирующей компании (СГК) — Степан Солженицын — назначен на пост руководителя Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК). Топ-менеджер является сыном известного писателя Александра Солженицына.
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