Крупнейшую угольную компанию РФ возглавил сын Солженицына

https://static.news.ru/photo/6c122ba2-9910-11ea-b2f5-fa163e074e61_660.jpg Степан Солженицын Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Гендиректор Сибирской генерирующей компании (СГК) — Степан Солженицын — назначен на пост руководителя Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК), сообщили представители предприятия.

Топ-менеджер является сыном известного писателя Александра Солженицына.

Его предшественник — Владимир Рашевский, возглавлявший СУЭК с 2004 года, сохранит место в совете директоров компании, а также войдёт в состав совдира «Еврохима», пишет РИА Новости.

Кадровые перестановки связывают с плановой трансформацией системы управления. При этом Солженицын останется гендиректором СГК.

СУЭК — одна из крупнейших угледобывающих компаний мира. Она лидирует на российском рынке. Её предприятия обеспечивают работой свыше 70 тысяч граждан в 12 регионах.

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