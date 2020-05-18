Крупнейшую угольную компанию РФ возглавил сын Солженицына

Гендиректор Сибирской генерирующей компании (СГК) — Степан Солженицын — назначен на пост руководителя Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК), сообщили представители предприятия.
Топ-менеджер является сыном известного писателя Александра Солженицына.
Его предшественник — Владимир Рашевский, возглавлявший СУЭК с 2004 года, сохранит место в совете директоров компании, а также войдёт в состав совдира «Еврохима»,
Кадровые перестановки связывают с плановой трансформацией системы управления. При этом Солженицын останется гендиректором СГК.
СУЭК — одна из крупнейших угледобывающих компаний мира. Она лидирует на российском рынке. Её предприятия обеспечивают работой свыше 70 тысяч граждан в 12 регионах.
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