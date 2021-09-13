Правительство решило предоставить IT-отрасли новые льготы

Российский кабмин утвердил дорожную карту по созданию дополнительных условий для развития IT-отрасли. С инициативой выступили отраслевые общественные организации и партия «Единая Россия», сообщает РИА Новости.

Отмечается, что план направлен на решение нескольких главных задач: повышение спроса на отечественные IT-решения, обеспечение ускоренной цифровой трансформации отраслей экономики и социальной сферы, создание комфортных условий ведения отраслевого бизнеса.

Для некоторых сегментов рынка дорожная карта предусматривает, кроме других, меры по снятию законодательных ограничений и барьеров для использования современных цифровых решений, введению отраслевых цифровых стандартов, определяющих необходимый уровень цифровизации соответствующих процессов и устанавливающих преимущественное использование для них российских программных продуктов и оборудования.

Также предполагается поддерживать финансированием создание отечественных цифровых платформ, подготовку соответствующих кадров для бюджетных организаций. Отмечается, что эта инициатива даст импульс для развития IT-индустрии.

Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах по IT-направлениям в 2021 году было увеличено почти на 11,4 тысячи, все их выпускники смогут рассчитывать на хорошую работу, но высоким спросом на рынке будут пользоваться также специалисты смежных отраслей. Об этом рассказал старший партнёр Лиги цифровой экономики Андрей Солодилов.