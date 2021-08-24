Названы IT-специальности, которые станут востребованы через 5-6 лет

Количество бюджетных мест в российских вузах по IT-направлениям в 2021 году было увеличено почти на 11,4 тысячи, все их выпускники смогут рассчитывать на хорошую работу, но высоким спросом на рынке будут пользоваться также специалисты смежных отраслей. Об этом рассказал РИА Новости старший партнёр Лиги цифровой экономики Андрей Солодилов.

Эксперт отметил , что хорошую работу смогут найти разработчики и инженеры поддержки, также немалый спрос будет на системных и бизнес-аналитиков. В целом применение себе смогут найти люди с развитыми коммуникативными навыками, базовыми техническими знаниями и хорошим системным мышлением.

Также востребованностью пользуются профессионалы из других областей: UX/UI-дизайнеры разрабатывают внешний вид систем и приложений, IT-юристы отвечают за правовое взаимодействие в сети, защиту интеллектуальной собственности и интересов, а специалисты в сфере цифровой лингвистики знают иностранные языки и участвуют в создании многофункциональных лингвистических IT-систем, которые обеспечивают максимально естественный перевод текстов, аудио- и видеоконтента.

Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин предложил за четыре года увеличить контрольные цифры приёма в вузы на IT-специальности с 50 тысяч до 120 тысяч человек. Это необходимо для решения проблемы нехватки квалифицированных кадров в сфере информационных технологий. При этом появятся новые специальности, например IT-архитекторы, также предусматривается софинансирование программ ускоренной цифровой подготовки граждан. Все эти меры позволят к 2024 году на 50% увеличить число занятых в IT-индустрии и в два раза увеличить спрос на российские программные продукты.