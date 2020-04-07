Правительство предложило снижать плату за некачественные услуги ЖКХ

Стоимость услуг жилищно-коммунального хозяйства, если они предоставлены с нарушениями, будет снижена. Соответствующий законопроект правительство России внесло в Госдуму.
Документ предполагает внесение изменений в Жилищный кодекс.
Согласно ныне действующим нормам, при предоставлении коммунальных услуг с перерывами, которые превышают установленную продолжительность, осуществляется изменение размера платы за коммунальные услуги. При этом виновный в таком нарушении обязан уплатить потребителю штраф.
Как следует из предлагаемых норм, вместо штрафа предполагается дополнительное снижение расценок — поскольку административные расходы, связанные с необходимостью уплаты подоходного налога с суммы штрафов, могут многократно превышать его величину.
Кроме того, это отрицательно влияет на тех, кто обязан подавать декларацию о доходах или составляет её с целью получения налоговых вычетов.
Ранее глава Минстроя Владимир Якушев напомнил россиянам про обязанность своевременно оплачивать коммунальные услуги. Как писал NEWS.ru, она сохраняется несмотря на временную отмену начисления пеней за долги.
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