Правительство предложило снижать плату за некачественные услуги ЖКХ

https://static.news.ru/photo/db525628-78c1-11ea-a184-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стоимость услуг жилищно-коммунального хозяйства, если они предоставлены с нарушениями, будет снижена. Соответствующий законопроект правительство России внесло в Госдуму.

Документ предполагает внесение изменений в Жилищный кодекс.

Согласно ныне действующим нормам, при предоставлении коммунальных услуг с перерывами, которые превышают установленную продолжительность, осуществляется изменение размера платы за коммунальные услуги. При этом виновный в таком нарушении обязан уплатить потребителю штраф.

Как следует из предлагаемых норм, вместо штрафа предполагается дополнительное снижение расценок — поскольку административные расходы, связанные с необходимостью уплаты подоходного налога с суммы штрафов, могут многократно превышать его величину.

Кроме того, это отрицательно влияет на тех, кто обязан подавать декларацию о доходах или составляет её с целью получения налоговых вычетов.

Ранее глава Минстроя Владимир Якушев напомнил россиянам про обязанность своевременно оплачивать коммунальные услуги. Как писал NEWS.ru, она сохраняется несмотря на временную отмену начисления пеней за долги.