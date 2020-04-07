Правительство не сможет потратить денежную подушку на 18 трлн рублей

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Кабмин не сможет потратить на антикризисные меры накопленный до пандемии коронавируса запас ликвидности в размере почти 18 триллионов рублей. Осуществить это помешает бюджетное правило.

Сейчас на поддержку в условия пандемии правительство направило 1,4 триллиона рублей. Увеличить эту сумму за счёт ликвидных активов не удастся, поскольку Минфин с 7 апреля начнёт продавать валюту из Фонда национального благосостояния. Согласно бюджетному правилу, ведомство должно избавляться от валюты при ценах на нефть ниже 40 долларов за баррель, передаёт «360».

По мнению экспертов, спасти экономику от кризиса могут только средства, выделенные на дополнительные расходы бюджета, финансируемые из госдолга. Как считает заместитель директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов, проблему можно попытаться решить перераспределением бюджетных остатков, однако это делается лишь в исключительных случаях.

Ранее NEWS.ru писал, что государственные запасы ликвидности России на сегодня составляют порядка 18 трлн рублей. Из них депозиты федеральной власти и внебюджетных фондов составили 15,3 трлн рублей, накопления регионов — 2,4 трлн рублей. Это накопления, сформировавшиеся за счёт рублёвых и валютных депозитов федеральных и региональных властей.