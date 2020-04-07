СМИ назвали сумму «денежной подушки» РФ

https://static.news.ru/photo/ea7d61c0-7933-11ea-8fab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Государственные запасы ликвидности России на сегодня составляют порядка 18 трлн рублей. Из них депозиты федеральной власти и внебюджетных фондов составили 15,3 трлн рублей, накопления регионов — 2,4 трлн рублей.

Это накопления, сформировавшиеся за счёт рублёвых и валютных депозитов федеральных и региональных властей. Основные валютные накопления Минфин сформировал ещё в начале 2020 года, сообщает РБК.

Они вложены в Фонд национального благосостояния. Но из-за пандемии коронавируса и выхода из сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти часть резервов ФНБ пришлось расконсервировать. Этому способствовали резкое снижение цен на нефть и экономический кризис в стране.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Фонд национального благосостояния (ФНБ) получил нефтегазовые доходы за 2019 год. Средства перечислил Минфин.