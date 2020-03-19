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Цена на нефть российского производителя Urals снизилась до $19 за баррель. В последний раз её стоимость опускалась так низко в 2002 году.

Стоимость Urals неуклонно понижается на фоне решения Saudi Aramco резко уменьшить контрактные цены на апрельские партии, — заявили в ценовом агентстве Argus Media. Также сообщается, что национальная нефтяная компания Саудовской...