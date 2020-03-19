Фонд национального благосостояния (ФНБ) получил нефтегазовые доходы за 2019 год. Средства перечислил Минфин.
В результате перечисления объём средств ФНБ достиг 12,2 трлн рублей, — говорится в материалах на сайте Минфина РФ.
Там отмечается, что Минфин начал операции по продаже иностранной валюты, чтобы приобрести контрольный пакет акций Сбербанка.
18 марта президент России Владимир Путин подписал закон о приобретении кабмином 52,3% обыкновенных акций Сбербанка у Центробанка. Согласно закону, уже принятому Госдумой и одобренному Советом Федерации, реализация ценных бумаг Сбербанка пройдёт по рыночным правилам и по средним ценам облигаций за шесть полных календарных месяцев, предшествующих заключению первого договора купли-продажи. Сделка совершается за счёт ФНБ, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен