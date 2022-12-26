Поставки вина в Россию из ЕС выросли более чем на 40%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В период с августа по октябрь европейские страны значительно увеличили объемы поставок вина в Россию в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом. Об этом пишет РБК, ссылаясь на информацию Главного управления сельского хозяйства и развития сельских территорий. Более других поставки увеличили Австрия (в шесть раз), Болгария (в пять раз) и Хорватия (почти в три раза).

Государства ЕС за первые три месяца нового маркетингового года поставили в РФ в общей сложности примерно миллион гектолитров вина. По сравнению с тем, что было в период с августа по октябрь в 2021 году, показатели выросли на 43%. Статистика учитывает поставки игристых, тихих вин и не только.

За указанные месяцы нового маркетингового года в Россию из ЕС было ввезено 42,7% от того объема вина, что был экспортирован за весь прошлый маркетинговый год. За 12 месяцев с августа 2021-го по июль 2022 года в страну поставили 2,35 миллиона гектолитров вина.

Самые крупные поставщики показали двузначный прирост экспорта. Речь идет о Франции (рост составил 89,5%), Германии (+78%), Италии (+58%), Латвии (+37,4%).

Ранее стало известно, что доля импортных напитков на российском пивном рынке даже год назад составляла около 5%, а к концу 2022-го сократилась вдвое. Об этом сообщил NEWS.ru директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. К тому же, западное пиво пьет очень мало россиян, сказал аналитик. Так он прокомментировал сообщение газеты «Коммерсант» о возможном введении пошлин на пиво из «недружественных» стран.

По оценкам Дробиза, даже если увеличить цены на импортное пиво в 1,5 раза, его любители продолжат покупать его в тех же объемах.