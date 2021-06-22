Пользователи избавляются от биткоинов

Всего за сутки трейдеры перевели на электронную биржу рекордное количество биткоинов, сравнимое с показателями марта 2020 года. Об этом пишет РБК.

В последний раз пользователи массово избавлялись от криптовалюты в марте прошлого года. Тогда цена биткоина упала в два раза и достигла отметки в $4 тысячи, отмечается в сообщении.

Крупные держатели криптовалюты также распродают активы. Подобные действия лишь укрепляют уверенность того, что рынок пойдёт вниз. Однако отток биткоинов с торговой площадки свидетельствует об обратном, вероятнее всего инвесторы всё-таки настроены оптимистично, ожидая постепенного роста котировок в дальнейшем, и сохраняют свои активы.

Ранее стало известно, что биткоин упал в цене до $31 тысячи. За сутки стоимость криптовалюты упала почти на 11%.

Также глава международного банка назвал главный риск биткоина. По его словам это независимость от центральных банков и отсутствие экономической основы.