Польша предложила другим странам помощь в отказе от энергоносителей из РФ

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Варшава готова помочь другим государствам отказаться от российских энергоносителей, заявила польский министр климата и окружающей среды Анна Москва. Она также заверила, что власти страны поддержат все санкции в отношении поставок углеводородов из России, передаёт ТАСС.

Мы готовы проявить солидарность и поддержать другие страны, обеспечить их нероссийскими углеводородами. <...> Мы готовы делиться нашим опытом строительства инфраструктуры, как быстро стать полностью независимыми от России, — цитирует агентство министра.

По словам чиновницы, сама Польша полностью готова к отказу от российских нефти и газа. Она пояснила, что заполненность газохранилищ страны в настоящее время составляет 80%, а к зиме достигнет 100%. Кроме того, у Варшавы есть различные источники получения газа.

Министр добавила, что Варшава поддержит все санкции в отношении российских энергоносителей.

У нас уже есть уголь, затем идёт нефть, а следующий шаг — газ. Лучше всего — собрать всё вместе, — заявила она.

В конце апреля дочернее предприятие НОВАТЭКа Novatek Green Energy предупредило об угрозе взрыва 500 вагонов сжиженного газа в Польше, которые простаивают там из-за санкций Евросоюза. Компания лишена контроля в данной ситуации и не имеет возможности дальнейшей перевозки энергоресурса. Green Energy настаивает на том, чтобы вагоны были оперативно отправлены на погрузочные терминалы, однако на это у неё нет разрешения. Газ должен был попасть на заправки в Польше. Кроме того, баллоны с голубым топливом планировали доставить для многих польских домов.

Ранее Польша обязала дочернюю компанию российского НОВАТЭКа Novatek Green Energy передать газотранспортную инфраструктуру местным компаниям. Варшава таким образом пытается обеспечить своих потребителей голубым топливом, объяснил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. В разговоре с NEWS.ru он объяснил, что если против компании НОВАТЭК введены санкции и дочерние структуры не могут нормально функционировать, значит, они национализируются.