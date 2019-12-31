https://static.news.ru/photo/e5c4581e-2bb3-11ea-9f25-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nord Steram 2/Twitter.com/Global Look Press

С утверждением американского издания Forbes о том, что власти Соединённых Штатов опоздали на год с введением санкций в отношении «Северного потока — 2» можно в какой-то степени согласиться. Об этом заявил политолог Богдан Безпалько.

Эксперт напомнил, что швейцарская Allseas, которая занималась прокладкой газопровода, приостановила работу после требований американских сенаторов. По его мнению, в глобальном смысле санкции США не нанесли фатального ущерба, а РФ способна достроить трубопровод собственными силами.

Мы вполне способны завершить строительство «Северного потока — 2» своими силами. Это займёт какое-то время, но в любом случае мы завершим строительство в следующем году и направим по нему часть газа в Европу, — цитирует РЕН ТВ Безпалько.

Ранее NEWS.ru писал, что Соединённые Штаты поздно ввели санкции против компаний, которые участвуют в строительстве российского газопровода «Северный поток — 2». Ограничения опоздали на один год. Такое мнение выразил бизнес-журналист Кеннет Рапоза в статье, опубликованной Forbes. По его словам, санкции «слишком слабые, слишком запоздалые», и даже противникам России они не понравятся.