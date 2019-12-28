https://static.news.ru/photo/332e6caa-2a44-11ea-90b8-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Козак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что Кремль взвешенно и адекватно ответит на санкции Вашингтона в отношении российских газопроводов.

Мы будем принимать взвешенное и адекватное решение, — отметил Козак в интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1».

Он добавил, что «Северный поток — 2» будет достроен, невзирая на введённые Вашингтоном ограничения. По его словам, США вводят санкции, потому что у них «другое представление, когда речь идёт о чужой энергобезопасности».

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год. Документ включает в себя санкционные меры в отношении газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Как писал NEWS.ru, член Совета Федерации Константин Косачев отреагировал на заявление главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен. Политик ранее сообщила, что высший орган исполнительной власти Европейского союза выступает против введения Вашингтоном ограничительных мер в отношении европейских компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2».