https://static.news.ru/photo/697aa9fc-2960-11ea-bc31-fa163e074e61_660.jpg Константин Косачев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член Совета Федерации Константин Косачев отреагировал на заявление главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен. Политик ранее сообщила, что высший орган исполнительной власти Европейского союза выступает против введения Вашингтоном ограничительных мер в отношении европейских компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2».

Сенатор напомнил, что ЕК категорично высказывалась против вхождения полуострова Крым в состав РФ и это сопровождалось «жёсткими практическими действиями Евросоюза».

Достанет ли у Еврокомиссии решительности и последовательности в защите интересов собственных европейских компаний, когда в оппонентах не Россия, а США? — написал член Совфеда в посте в Facebook.

Косачев подчеркнул, что от ответа на этот вопрос зависит не только будущее Евросоюза, но и «нашей общей Европы в целом».

Как сообщал NEWS.ru, лидер США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет страны на 2020 год, который предусматривает введение санкций против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока». Госдепартамент США заявил, что компании — подрядчики «Северного потока — 2» смогут избежать американских санкций, если прекратят работы в срок до 20 января 2020 года. Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что орган намерен использовать свои ресурсы для защиты интересов восточных стран ЕС.