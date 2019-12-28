Соединённые Штаты поздно ввели санкции против компаний, которые участвуют в строительстве российского газопровода «Северный поток — 2». Ограничения опоздали на один год.
Такое мнение выразил бизнес-журналист Кеннет Рапоза в статье,
По его словам, санкции «слишком слабые, слишком запоздалые», и даже противникам России они не понравятся.
Ранее NEWS.ru сообщал, что швейцарский подрядчик «Северного потока — 2» компания Allseas испугалась вольной трактовки санкций США против газопровода. Об этом заявил замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. По его словам, компания отказалась возобновлять строительство, поскольку не хочет оказаться в эпицентре политической борьбы в американском руководстве.
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