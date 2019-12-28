https://static.news.ru/photo/eafa56da-2b68-11ea-82cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Соединённые Штаты поздно ввели санкции против компаний, которые участвуют в строительстве российского газопровода «Северный поток — 2». Ограничения опоздали на один год.

Такое мнение выразил бизнес-журналист Кеннет Рапоза в статье, опубликованной Forbes.

По его словам, санкции «слишком слабые, слишком запоздалые», и даже противникам России они не понравятся.

Ранее NEWS.ru сообщал, что швейцарский подрядчик «Северного потока — 2» компания Allseas испугалась вольной трактовки санкций США против газопровода. Об этом заявил замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. По его словам, компания отказалась возобновлять строительство, поскольку не хочет оказаться в эпицентре политической борьбы в американском руководстве.