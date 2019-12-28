Швейцарский подрядчик «Северного потока — 2» компания Allseas испугалась вольной трактовки санкций США против газопровода. Об этом заявил замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
По его словам, компания отказалась возобновлять строительство, поскольку не хочет оказаться в эпицентре политической борьбы в американском руководстве,
Я думаю, что никто всерьёз не рассчитывал, что эта швейцарская компания Allseas вернётся к строительству «Северного потока — 2» после того, как они снялись и отвели свои суда, — сказал Гривач.
Он добавил, что завершить свои работы на проекте компании помешали «политические формулировки санкций».
Ранее NEWS.ru сообщал, что «Газпрому» следует через суд потребовать неустойку от Allseas, которая отказалась участвовать в прокладке газопровода «Северный поток — 2» из-за санкций США. Такое мнение высказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Он указал на разъяснения Госдепартамента Соединённых Штатов о том, что компании-подрядчики смогут избежать санкций, если свернут все работы до 20 января. При этом в Allseas не захотели возобновлять строительство до этой даты, хотя оставалось уложить около 160 километров трубопровода.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен