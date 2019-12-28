https://static.news.ru/photo/7477c3c8-2b61-11ea-aa78-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Швейцарский подрядчик «Северного потока — 2» компания Allseas испугалась вольной трактовки санкций США против газопровода. Об этом заявил замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

По его словам, компания отказалась возобновлять строительство, поскольку не хочет оказаться в эпицентре политической борьбы в американском руководстве, сообщает портал Nation News.

Я думаю, что никто всерьёз не рассчитывал, что эта швейцарская компания Allseas вернётся к строительству «Северного потока — 2» после того, как они снялись и отвели свои суда, — сказал Гривач.

Он добавил, что завершить свои работы на проекте компании помешали «политические формулировки санкций».

Ранее NEWS.ru сообщал, что «Газпрому» следует через суд потребовать неустойку от Allseas, которая отказалась участвовать в прокладке газопровода «Северный поток — 2» из-за санкций США. Такое мнение высказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Он указал на разъяснения Госдепартамента Соединённых Штатов о том, что компании-подрядчики смогут избежать санкций, если свернут все работы до 20 января. При этом в Allseas не захотели возобновлять строительство до этой даты, хотя оставалось уложить около 160 километров трубопровода.