https://static.news.ru/photo/ed81442a-2b15-11ea-87b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

«Газпрому» следует через суд потребовать неустойку от швейцарской компании Allseas, которая отказалась участвовать в прокладке газопровода «Северный поток — 2» из-за санкций США. Такое мнение высказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Он указал на разъяснения госдепартамента Соединённых Штатов о том, что компании-подрядчики смогут избежать санкций, если свернут все работы до 20 января. При этом в Allseas не захотели возобновлять строительство до этой даты, хотя оставалось уложить около 160 километров трубопровода.

Эксперт уверен: это перестраховка, которая не является уважительной причиной.

Формально у них была возможность закончить за оставшееся время датский участок. Думаю, что «Газпрому» стоит подать на них в суд, поскольку возможности есть, а они отказываются. Значит, это не форс-мажорная ситуация, — объяснил Юшков свою позицию радио Sputnik.

Он отметил, что Россия сможет завершить проект и своими силами. По его мнению, для этого на датском участке будет использовано судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое сейчас находится в порту Находки, а на немецком участке — судно «Фортуна».

Вместе с тем, как писал NEWS.ru, для достройки газопровода «Академиком Черским» необходима его дополнительная подготовка к работам на Балтике.

Оборонный бюджет на 2020 год, который предусматривает санкции против подрядчиков газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», президент США Дональд Трамп подписал 20 декабря.