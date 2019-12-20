https://static.news.ru/photo/a0f857ac-fdec-11e9-8800-fa163e074e61_660.jpg Президент США Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет на 2020 финансовый год, который начался ещё 1 октября. Документ обязывает Белый дом ввести санкции в отношении России.

Оборонный бюджет составляет $738 млрд, что на 3,1% больше по сравнению с предыдущим финансовым годом. Тогда он составил $716 млрд, сообщает ТАСС.

Издание отмечает, что основная сумма — $635 млрд — пойдёт на базовые нужды Пентагона. Военная помощь Киеву вырастет на $50 млн и составит $300 млн. В отношении Москвы предусмотрены санкции, в частности, из-за «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».

Ранее NEWS.ru сообщал, что угроза санкций со стороны США заставила объявить о приостановке работ по укладке труб «Северного потока — 2» швейцарско-нидерландскую компанию Allseas. Её пресс-служба сообщила, что начато сокращение объёмов работ по сооружению газопровода до получения разъяснений со стороны Белого дома. Компания выразила намерение ждать подписания Трампом оборонного бюджета США.