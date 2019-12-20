Президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет на 2020 финансовый год, который начался ещё 1 октября. Документ обязывает Белый дом ввести санкции в отношении России.
Оборонный бюджет составляет $738 млрд, что на 3,1% больше по сравнению с предыдущим финансовым годом. Тогда он составил $716 млрд,
Издание отмечает, что основная сумма — $635 млрд — пойдёт на базовые нужды Пентагона. Военная помощь Киеву вырастет на $50 млн и составит $300 млн. В отношении Москвы предусмотрены санкции, в частности, из-за «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».
Ранее NEWS.ru сообщал, что угроза санкций со стороны США заставила объявить о приостановке работ по укладке труб «Северного потока — 2» швейцарско-нидерландскую компанию Allseas. Её пресс-служба сообщила, что начато сокращение объёмов работ по сооружению газопровода до получения разъяснений со стороны Белого дома. Компания выразила намерение ждать подписания Трампом оборонного бюджета США.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен