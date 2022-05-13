Экономический рост в России связали с восстановлением Донбасса Политолог Лосев: восстановление Донбасса приведёт к мощному экономическому росту в России

г. Мариуполь / Фото Петр Ковалев/ТАСС

Экономический рост в России произойдёт с началом восстановления освобождённых территорий Донбасса, заявил РИА Новости член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев. По его словам, процесс восстановления городов и регионов позволит загружать в том числе предприятия Донбасса и Луганска, которые будут интегрированы в российскую экономику. Одновременно будет стимулироваться потребительский спрос внутри страны, прежде всего на приобретение отечественных товаров и материалов, что повлияет на ВВП.

Опыт мировой экономики показывает, что когда начинается восстановление после военных действий, происходит экономический рост темпами, превышающими 10% в год. <...> И когда запускается проект по восстановлению и по интеграции, это даёт мощнейший импульс для экономического роста, — сказал Лосев.

Ранее глава общественной организации «Ветераны России» Ильдар Резяпов предложил использовать украинских военнопленных для восстановления разрушенных городов, предприятий и инфраструктуры на освобождённой территории Украины, ЛНР и ДНР. По его словам, среди пленных есть специалисты-профессионалы, чьими навыками можно воспользоваться во время хозяйственных работ и восстановления нанесённого ущерба, как это было после Великой Отечественной войны.