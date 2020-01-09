Всемирный банк (ВБ) обнародовал доклад «Перспективы мировой экономики» с ежегодным прогнозом состояния глобальной экономики, в соответствии с которым рост валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2020 году составит 1,6%, а в 2021-22 годах — 1,8%. Можно будет сказать, что наступивший и следующие годы будут хорошими, если ничего не будет меняться в худшую сторону, объясняют эти цифры экономисты. Однако у правительства свои — более положительные планы в отношении экономроста.

Рост ВВП нашей страны в прошлом году в ВБ оценили в 1,2%. При этом прогноз на текущий год понижен на 0,2% по сравнению с оценками, вынесенными ещё летом. Последующие же годы в отношении нашей страны видятся международной финансовой организации безо всяких изменений.

Общий рост мировой экономики при этом в наступившем году составит 2,5%: незначительное ускорение на фоне увеличения объёмов долга и замедление роста производительности, поясняют в своём докладе аналитики Мирового банка.

В качестве триггеров умеренного роста эксперты называют последовательное восстановление инвестиций и торговых оборотов после критического ослабления в прошлом году. И всё же, предупреждают исследователи Всемирного банка, риски снижения темпов роста, увы, сохраняются.

На фоне мирового состояния рост экономики Соединённых Штатов, по мнению аналитиков Мирового банка, затормозится до 1,8% в 2020-м году, что отражает отрицательное влияние предыдущих повышений тарифов и повышенной неопределённости. Евророст упадёт до одного процента в нынешнем году из-за снижающегося промышленного роста. Китай, полагают в Банке, продолжит дальнейший умеренный дрейф до 5,9% в наступившем году по причине торговых войн.

Цифры говорят об отсутствии модели роста

Такая оценка очень близка к прогнозу правительства России (1,7% на 2020 год). Также это совпадает с оценками экспертов (1,5-1,7%). Хотя в 2021 году Кабмин ожидает, что рост существенно ускорится. 1,8% — это уже значительно ниже, чем ожидают в правительстве. Но оценки экспертов и МВФ практически все лежат в пределах 2%. Мало кто ожидает ускорения экономического роста больше 2% в 2021 году. Евсей Гурвич руководитель Центра бюджетного анализа и прогнозирования Научно-исследовательского финансового института при Минфине РФ руководитель Центра бюджетного анализа и прогнозирования Научно-исследовательского финансового института при Минфине РФ

Но это показывает, что нужны очень серьёзные меры, очень серьёзные реформы для того, чтобы удалось ускорить нашу экономику до уровня, который заложен в прогнозе Кабмина (3,1% на 2021 год), отмечает аналитик. Только это поможет нашей стране закрепиться на среднемировом уровне роста.

По его мнению, цифры ВБ говорят о том, что РФ очень трудно будет достичь поставленных целей — разогнать экономику хотя бы до уровня не ниже среднегодовых темпов роста. Конечно, теоретически это возможно, но для этого нужны очень серьёзные преобразования. Одно из них уже заявлена — внедрение регуляторной гильотины. Но как уже много раз бывало заявленные реформы не так легко провести в жизнь, отмечает экономист.

Всемирный банк World Bank Photo/flickr.com

Очевидно, реформам в РФ не хватает комплексности — необходим целый набор серьёзных изменений сразу по многим направлениям, сказал Гурвич. Хотя нашей стране нужно говорить не только о реформах, но и в целом о модели роста, уверен эксперт.

На его взгляд, сегодня важнее поддерживать диверсификацию экспорта, чем заниматься импортозамещением. Глава Центра бюджетного анализа и прогнозирования находит данное направление развития более перспективным. Кроме того, аналитик Минфина убеждён, что нужно безотлагательно создавать условия для ускорения роста наиболее перспективных компаний, нежели поддерживать слабые.

Прозябаем в обнимку с кубышкой

Прогноз Всемирного банка показывает, что ничего толкового в российской экономике в 2020-2022 годах не случится. Все цифры — в рамках статистической флуктуации (колебания). А это обозначает для нас прозябание. Нам не нужна мировая рецессия, потому что вслед за ней мы получим снижение цен на нефть. А прогноз ВБ в целом предрекает замедление мировой экономики. Руслан Гринберг научный руководитель Института экономики РАН и член-корреспондент РАН научный руководитель Института экономики РАН и член-корреспондент РАН

Однако, объясняет специалист, такова уж специфика любых прогнозов: когда всё идёт хорошо, то и в планах всё хорошо, а если плохо, то и прогнозы не сулят ничего позитивного, и непонятно, когда начнётся рост. Но если речь заходит о нулевом росте, то согласно истории мировой экономики, такая ситуация может держаться очень долго: из любой стагнации выходить очень сложно. В России же сейчас практически стагнация, при том что мировая экономика растёт. Поэтому, полагает он, 2020 год будет продолжением вялой стагнации 2019 года с небольшим увеличением роста к лучшему.

Можно будет сказать, что год хороший если ничего не будет меняться в худшую сторону, полагает Гринберг. Ведь сложновато вспоминать прецеденты из истории развития человечества, когда из экономической стагнации вдруг начинается рывок при том же составе главных исполнителей (очень важный политический момент). Мало шансов на то, что нынешнее руководство как-то принципиально изменит свою экономическую политику, подчёркивает экономист.

По его словам, наше правительство словно ждёт конца света и копит на чёрный день, заигрывая с кубышкой и допуская профицитность. Но чёрный день ведь, по сути, наступил: санкции и резкое снижение мировых темпов роста. В целом в обществе присутствует ожидание «чего-то тревожного», убеждён экономист. Ведь глобальное потепление и другие вещи — все вместе могут сработать в одночасье.

Научный руководитель Института экономики РАН считает, что в нашей экономике перебор денег, а ведь надо бы думать и о реальном росте. А роста без денег как известно не бывает. Нужно решительно уходить от профицита и начинать вкладываться в развитие, говорит он. Но сказать легко, поскольку никто не знает оптимального выхода из стагнации — вокруг этого вопроса одни только гадания.

Нам, наверное, может помочь, если вдруг напряжённость на Ближнем Востоке нас не затронет, а их всё время будет трясти и цены на нефть будут 80-90 долларов за баррель. Тогда вообще хорошо. Вырастет импорт, например. И всё же инерция политики наполнения кубышки России начинает вредить, — сказал Руслан Гринберг.

Ну а если не понадобятся все наши бесконечные накопления? Есть ведь такой анекдот, когда Рабинович настолько много наскирдовал денег на чёрный день, что стал его ждать с нарастающим нетерпением, резюмировал научный руководитель Института экономики РАН.