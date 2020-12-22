Подачу заявлений на внесудебное банкротство могут разрешить онлайн

https://static.news.ru/photo/aa9f122c-44a5-11eb-8517-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минцифры поддержало предложение разрешить россиянам начинать процедуру оформления банкротства через портал госуслуг.

Предполагается, что граждане смогут дистанционно подавать заявления о признании банкротом во внесудебном порядке, что сэкономит время россиян и повысит удобство процедуры, пишут «Известия» со ссылкой на директора департамента передовых цифровых решений Минцифры Алексея Горобцова.

В Общероссийском народном фронте (ОНФ) отметили, что потенциально на упрощённую процедуру банкротства могут претендовать приблизительно пять миллионов граждан России.

Упростить оформление банкротства ранее предложил глава Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев, который подчеркнул, что на данный момент, несмотря на цифровизацию и эпидемиологическую обстановку в стране «именно за этой услугой нужно приходить „ножками“». Он предложил скорректировать законодательство.

С 1 сентября 2020 года оформить банкротство могут граждане, у которых завершено исполнительное производство, а исполнительный лист возвращён взыскателю. Для этого у россиянина должны быть непогашенные обязательства на сумму 50–500 тыс. рублей, закрыто исполнительное производство из-за отсутствия имущества и не возбуждено иное производство после возвращения исполнительного документа взыскателю.

Как писал NEWS.ru, большинство просьб россиян об упрощённом банкротстве забраковали. По данным Минэкономразвития, массовые отказы связаны с тем, что пытаются оформить банкротство лица, которые не могут воспользоваться данной возможностью. В частности, исполнительное производство по их долгам не завершено или не соблюдены другие требования.