Большинство просьб россиян об упрощённом банкротстве забраковали

https://static.news.ru/photo/617ac97a-3a7c-11eb-b177-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Возвращено заявителям 3926 из 5313 обращений от граждан, желающих оформить внесудебное банкротство, сообщили в «Федресурсе» (ведёт единый федеральный реестр сведений о банкротстве).

По данным Минэкономразвития, массовые отказы связаны с тем, что пытаются оформить банкротство лица, которые не могут воспользоваться данной возможностью. В частности, исполнительное производство по их долгам не завершено или не соблюдены другие требования, пишут «Известия».

Тем не менее, процент отказов со временем становится меньше, уточнил руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин. Так, в сентябре 2020 года она составила 79%, в ноябре уже 69%. По мнению Юхнина, гражданам стали более понятны требования к кандидатам на внесудебное оформление банкротства, в том числе, благодаря разъяснительной работе МФЦ.

В Минэкономэке предполагали, что число воспользовавшихся процедурой россиян будет увеличиваться плавно. Одно из главных условий для списания долгов, то есть, оконченное исполнительное производство, требует времени, пояснили в ведомстве.

Сейчас к потенциальным банкротам можно отнести 2,9 млн человек, имеющих задолженность более 90 дней на сумму от 50 тыс. до 500 тыс. рублей, сообщил генеральный директор Объединенного кредитного бюро (ОКБ) Артур Александрович. Общая сумма их обязательств составляет 595 млрд. рублей.

В основном, услуга оформления упрощённого банкротства востребована среди жителей столицы и Санкт-Петербурга.

Как писал NEWS.ru, пандемия и экономический кризис подстегнули интерес российских граждан к объединению своих долгов перед разными банками и прочими кредиторами — должники всё чаще обращаются к коллекторам с просьбой выкупить их обязательства, чтобы платить всего одной компании. Об этом СМИ сообщили в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Доля таких клиентов выросла за полгода в шесть раз, свидетельствует статистика НАПКА.