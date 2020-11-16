Нонсенсы экономики: задолжавшие просят помощи коллекторов

Гибридная напасть пандемии и экономический кризис подстегнули интерес российских граждан к объединению своих долгов перед разными банками и прочими кредиторами — должники всё чаще обращаются к коллекторам с просьбой выкупить их обязательства, чтобы платить всего одной компании. Об этом СМИ сообщили в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Доля таких клиентов выросла за полгода в шесть раз, свидетельствует статистика НАПКА. И причину называть теперь вряд ли нужно. Но экономисты уверены, что в условиях кризиса деятельность коллекторов всё же должна быть ужесточена и ограничена.

По подсчётам ассоциации, 85% желающих объединить долги имеют обязательства перед микрофинансовыми организациями (МФО), 5% — лишь перед банками, а оставшиеся 10% должны первым и вторым. 62% таких клиентов задолжали разным кредиторам сумму до 100 тыс. руб., почти треть — до 500 тыс. руб.

По факту мы говорим об элементах рефинансирования просроченной задолженности, когда два — четыре долга клиента будут объединены в единый платёж, — пояснил РБК «удивительный» механизм президент НАПКА Эльман Мехтиев.

Желание объединить все просроченные долги в рамках одного коллекторского агентства обусловлено потребностью снизить свою платёжную нагрузку, объяснил NEWS.ru генеральный директор Национальной службы взыскания (НСВ) Роман Волосников. Если в рамках традиционного кредитования, продолжает он, у потребителя всегда есть возможность рефинансировать долг, то в случае с просроченной задолженностью в текущих реалиях ни один кредитор не готов выдать ссуду для их покрытия.

Таким образом, должники увидели выход именно в объединении долгов в рамках одного коллекторского агентства, с которым, как показывает практика, всегда можно договориться и установить платёж, посильный на данный момент. Получается, для должников это действительно выгодно. Они снижают ежемесячный платёж, общаются только с одной организацией, вносят единый платёж раз в месяц и при этом одновременно погашают долги и исправляют кредитную историю. Роман Волосников генеральный директор Национальной службы взыскания (НСВ) генеральный директор Национальной службы взыскания (НСВ)

Любопытно, но ещё в самом начале пандемии профессиональные взыскатели выбрали тактику, направленную на поддержку должников, добавил собеседник NEWS.ru, президент «НАПКА» Эльман Мехтиев. Должникам, в свою очередь, не стоит придерживаться позиции игры «кошки-мышки» вне зависимости от того, кто вёл взыскание — внутренняя служба кредитора или коллекторское агентство: необходимо выйти на связь, заявить о ситуации и начать совместно искать варианты решения.

Егор Алеев/ТАСС

На что же надеются должники при такой тактике возврата средств? По мнению заместителя кафедры банков, финансовых рынков и страхования СПбГЭУ Дениса Горулева, при объединении требований получается несколько другой механизм их взымания и при заморозке института банкротства, более удобное для должника разбирательство и согласование с кредиторами (включая коллекторов) вопроса погашения долгов, в том числе с дисконтом.

Старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин пояснил, что «психологически проще обслуживать один долг у одного кредитора в сравнении с двумя и более займами у разных кредиторов».

Также это уменьшает количество контактов (в том числе телефонных) с кредиторами. Кроме того, проще договориться о реструктуризации долга с одним кредитором — это выгодно как должнику, который планирует погасить обязательства, так и кредитору. Егор Лопатин старший аналитик рейтингового агентства НКР старший аналитик рейтингового агентства НКР

Необеспеченные портфели

С января 2019 года продолжается значительный рост портфеля необеспеченных кредитов и займов. Вместе с этим продолжается рост просроченной задолженности по микрозаймам, говорит статистика. Основная доля просроченной задолженности приходится на клиентов МФО, у которых, особенно с начала пандемии, стремительно сокращаются их финансовые возможности обслуживать свои долги.

Alex Hinds/imageBROKER.com/Global Look Press

Многие россияне слышали про кредитные каникулы, регуляторные послабления, отсрочки по кредитам, запрет на пени и штрафы по просрочке и, не разобравшись в сути, и решили самостоятельно себе устроить «долговые каникулы». Вот почему рост мошеннических схем с предложением банкротства физических лиц также позволяет некоторым россиянам думать о лёгком списании долгов. В итоге можно наблюдать кратное увеличение за 2020 год переданной в работу коллекторам просроченной задолженности и «проблемных» долгов.

Объединение же долговых обязательств клиента выгодно и заёмщику, и взыскателю с теоретической точки зрения, так как удобнее обслуживать единственное долговое обязательство и легче осуществлять коммуникации с одним кредитором. Но на практике это оказывается финансово нерентабельно для коллекторов, схема бизнеса которых строится на выкупе пакета долговых обязательств от кредитных и финансовых институтов по агентской схеме, проще говоря, «оптом», считает доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

Проблемы нарастающей конфликтности между должниками и банками, МФО мы видим с начала пандемии. Ранее проблемы были связаны с осуществлением недобросовестных консультаций кредитной организации, зачастую не в пользу клиента — физического лица, в области выпускаемых банком кредитных карт, карт рассрочки, выдаваемых кредитов. Что приводило к увеличению просрочек со стороны клиента в связи с повышенными долговыми обязательствами, которые не были разъяснены клиенту. Сейчас проблемы чаще связаны либо с передачей долга коллектору без клиентского уведомления, либо с недостаточной информированностью банками и МФО своих клиентов о возможностях изменения финансового поведения заёмщика в кризисных условиях коронакризиса, признаках и рисках недобросовестного поведения должника, условиях рефинансирования и отсрочки и пр. Диана Степанова доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова

По словам Степановой, коммуникации между клиентами, банками и МФО в кризисных условиях роста неплатежей явно недостаточно. Вот почему, уточняет эксперт, заёмщикам нужно самостоятельно превентивно отслеживать возможные проблемы в финансовой дисциплине заёмщика, первыми инициативно идти на контакт. Но у банков и МФО не хватает времени на это, так как объёмы запросов граждан как на предоставление, так и на рефинансирование, реструктуризацию, отсрочку платежей по долгу опять же кратно возросли.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалисты советуют обращаться за помощью в получении банковского финансирования, рефинансирования своих долговых обязательств перед коллекторами к надёжным, проверенным кредитным брокерам. Для этого необходимо тщательно проверить брокера перед сотрудничеством с ним, его членство в профессиональных ассоциациях, отзывы о нём, срок его присутствия на рынке и пр. Причём желательно, чтобы стоимость их посреднических услуг исчислялась в процентах от суммы одобренного банком кредита, а не в фиксированной стоимости услуг такого кредитного брокера.

Между тем заместитель кафедры банков, финансовых рынков и страхования СПбГЭУ Денис Горулев всё же настаивает: в условиях кризиса деятельность коллекторов всё же должна быть ужесточена и ограничена в отношении физлиц.