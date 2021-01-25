Почему нельзя пресечь деятельность по отмыванию и выводу денег из России

Новый «антиотмывочный» закон не улучшит инвестиционный имидж России, что негативно отразится на притоке инвестиций, заявила NEWS.ru руководитель программы «Мировая экономика» ИМЭБ РУДН Ирина Айдрус. Как стало известно СМИ, Министерство юстиции и Центробанк вместе с участниками рынка готовят законопроект о запрете зачисления средств по исполнительным листам сразу на счета за рубежом.
Как рассказали NEWS.ru в отделе общественных связей Министерства юстиции РФ, в настоящее время ведомством ведётся работа по подготовке проекта федерального закона, направленного на установление обязанности по зачислению денежных средств по исполнительным документам исключительно на счета, открытые в российских кредитных организациях.
Принятие данного законопроекта позволит минимизировать случаи перечисления денежных средств в пользу недобросовестных взыскателей, имеющих цель легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, ухода от налогов и дальнейшего вывода за пределы Российской Федерации, а также позволит снизить риски по перечислению денежных средств, взыскиваемых в рамках исполнительных производств, на счета, открытые в иностранных банках, с целью уклонения от уплаты налогов в бюджет Российской Федерации, — сказали в Минюсте.
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Идея этой инициативы заключается в том, чтобы прекратить действие схемы по легализации денежных средств через исполнительные документы. При согласии истца и ответчика несложно получить исполнительный документ (судебный приказ, решение комиссии по трудовым спорам и др.), который становится обязательным для кредитных организаций, и даже если банк подозревает, что это схема по выводу денег, то он не может ничего сделать. Банк России внёс в список признаков подозрительных операций ещё один — «операция по списанию со счёта клиента денежных средств на основании исполнительных документов о взыскании денежных средств, характер которой даёт основания полагать, что данная операция направлена на отмывание (легализацию) доходов, полученных преступным путём» (вступает в силу с 1 октября 2021).
Однако при отсутствии изменений в законодательстве банки окажутся в затруднительной ситуации — если они заблокируют такую операцию, они могут быть признаны нарушившими закон «Об исполнительном производстве». Таким образом, предполагается, что будет «промежуточная» операция по переводу денег внутри страны, а последующая операция уже не будет подпадать под закон «Об исполнительном производстве» и может быть заблокирована.
В общей сложности такая мера затруднит взыскание неустоек и штрафных санкций по любым торговым и хозяйственным договорам с иностранными контрагентами, разъясняет суть новеллы младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский. Процесс взыскания станет более длительным и дорогим, потому что в нём появятся дополнительные звенья (российский банк и повышенный контроль добросовестности при выплате).
Фактическое сокращение возможностей иностранных компаний защищать свои права в РФ не добавит привлекательности для бизнеса. Подсудность исполнения договоров часто определяют в тех юрисдикциях, суды в которых считаются максимально прозрачными и объективными для обеих сторон. Именно поэтому для разрешения споров пользуются такой популярностью британские суды.
Между тем на поверхности находится проблемный вопрос: позволит ли принятие поправок минимизировать переводы в пользу «недобросовестных взыскателей» с целями отмывания средств и уклонения от налогов? Как считает Путиловский, скорее всего, схемы по выводу средств усложнятся и будут продуманы пути обхода новых ограничений. Что вызовет удорожание подобных услуг, но не пресечёт их оказание, допускает аналитик.
Чтобы бороться с этими операциями, необходим целый комплекс мер: сотрудничество с иностранными регуляторами и спецслужбами, агентурные методы, постоянный мониторинг финансовых потоков, ужесточение ответственности для организаторов и других, — подчеркнул младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА».
В свою очередь руководитель программы «Мировая экономика» ИМЭБ РУДН Ирина Айдрус считает, что готовящиеся нововведения усложнят и без того не самые комфортные условия ведения бизнеса для иностранных игроков с российскими компаниями. Нерезиденты будут обязаны открывать счета в российских банках, что приведёт к росту издержек — финансовых и временных, полагает она.
Работа с российским бизнесом будет вызывать опасения из-за невозможности вывода денег по судебному спору. В целом это не улучшит инвестиционный имидж России, что негативно отразится на притоке инвестиций. Прямые инвестиции в нефинансовые компании в 2020 году уже сократились почти в 20 раз по сравнению с 2019 годом.
В свете этого возникает простой вопрос: можно ли предложить взамен иной способ решения проблемы с выводом средств за рубеж? Эта сфера требует кардинальных изменений, говорит Айдрус.
Создание благоприятных инвестиционных возможностей внутри страны, структурные экономические преобразования, изменение деловой и финансовой культуры, отказ от коррупционных схем, эффективность и беспристрастность правосудия, а также деофшоризация. Основная слабость данной инициативы заключается в том, что она направлена против российских резидентов, используемых оффшорные схемы для отмывания и вывода денег, а пострадают, прежде всего, добросовестные иностранные игроки, которых явное большинство, — отмечает эксперт РУДН.
По мнению Романа Маловицкого, для иностранного инвестора теперь возникнет дополнительный риск того, что полученное судебное решение окажется неисполнимо в результате блокировки операции банком. Специалист, правда, не думает, что это существенно повлияет на приток инвестиций — иностранные инвесторы привыкли к строгим правилам борьбы с легализацией.
Возможно, имеет смысл переложить бремя оценки с банков. Банки не видят течение спора, и по внешнему виду исполнительного документа сложно понять, связан он с отмыванием денежных средств или нет. Если законодатель мог бы сразу выделить класс исполнительных документов, в отношении которых прямо закреплялось бы, что расчёты возможны только в пределах РФ (судебные приказы, исполнительные листы, выданные в результате признания иска, решения КТС), а также предусмотреть право суда указывать на это в судебном акте — это сделало бы правила игры более предсказуемыми, — уверен Маловицкий.
Юрист-международник Тимур Маршани говорит, что приток инвестиций будет ограничен, потому что свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств является одной из приоритетных задач любого демократического государства, но отмывание, легализация доходов, полученных преступным путём, либо финансирование терроризма (статья 115 ФЗ РФ) являются задачей спецслужб, а не контрольно-надзорных ведомств, которые сегодня пытаются исключить возможность свободного перемещения денежных средств за границу.
Многие люди понимают, что экономика находится в глубоком пике, так как она слабеет, и отсутствие желания жертвовать своими финансами либо хранить денежные активы в стране, где нет стабильно развивающейся экономики, где бизнесу сложно расти без иностранных инвестиций, является важным элементом отсутствия доверия к государству. Таким образом, сегодня складывается парадоксальная ситуация, при которой бизнес входит в очень мощное противостояние с финансовым институтом и системой, блокирующее вывод денег за рубеж.
По суждению юриста, изменения нужно вносить во многие законодательные акты, в том числе и в закон об исполнительном производстве, где напрямую определяются условия взыскания и вывода денег, которые сейчас пытаются ограничить ЦБ и Минюст. Поэтому наиболее целесообразно будет внести изменения в законодательные акты, отдельно регулирующие вопрос совершения банковских операций по взысканию с помощью исполнительных листов.
Если законодательная инициатива будет поддержана в дальнейшем службой судебных приставов, в любом случае ограничить вывод денежных средств за рубеж можно только при условии, что это будет законодательно предопределено и ограничено с помощью отраслевых законов, которые будут регламентировать данную деятельность, — рассуждает Маршани.
В заключение, надо заметить, что разработка законопроекта только ведётся и сейчас нельзя установить его финальное содержание, в общих чертах можно сказать только, что при прочих равных условие об открытии счёта в РФ для взыскания задолженности не будет играть в пользу российских компаний при заключении международных контрактов, так как это дополнительные издержки для иностранных контрагентов.
На мой взгляд, целесообразно усилить контроль за сомнительными операциями не на уровне банковского сектора, а на уровне судебной системы. Уже сейчас есть Обзор судебной практики Верховного суда РФ от 08 июля 2020 года, в котором разъяснены отдельные вопросы судебной практики, связанные с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям. Конечно, учитывая нагрузку судов, сложно рассчитывать на их погружение в вопрос, но у судов всегда остаётся возможность привлечь к участию в процессе Росфинмониторинг или ИФНС для дачи заключения, а это в большинстве случаев сразу отбивает у сторон заинтересованность в разрешении дела судом.