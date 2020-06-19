Платежи за ЖКХ снизились на 10% из-за пандемии COVID-19

https://static.news.ru/photo/0c203322-b21c-11ea-873f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пандемия коронавируса привела к падению объёмов платежей за услуги ЖКХ примерно на одну десятую часть. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Пока народ был дома на самоизоляции, платежи падали, но, проанализировав май, могу сказать, что в целом по стране платёж снизился на 7–10%, — цитирует чиновника РИА Новости.

Некоторое время назад сенатор Андрей Кутепов выступил с инициативой включить отрасль ЖКХ в число наиболее пострадавших от пандемии. По его словам, за почти три месяца объём платежей в отдельных городах упал на 60%.

Ранее NEWS.ru писал, что Хуснуллин раскритиковал идею заморозки тарифов на коммунальные услуги, которая обсуждалась в правительстве. Он назвал инициативу популистской и отметил, что её реализация лишит коммунальщиков средств на плановый ремонт, модернизацию и сделает невозможной безаварийную работу зимой при существующем износе систем ЖКХ «от 50% до 60%».