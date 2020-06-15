Хуснуллин назвал популистской идею заморозить тарифы на коммуналку

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Вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин раскритиковал предложения о заморозке тарифов на жилищно-коммунальные услуги в условиях пандемии коронавируса.

По мнению чиновника, такое решение лишит коммунальщиков средств на плановый ремонт, модернизацию и сделает невозможной безаварийную работу зимой при существующем износе систем ЖКХ «от 50% до 60%».

У нас энергоресурсы дорожают, инфляция всё равно, пусть невысокая, но есть. Честно говоря, мне кажется, что это популистские заявления, — заявил Хуснуллин в интервью РБК.

Вице-премьер отметил, что государству нужно сосредоточиться на адресной поддержке россиян, столкнувшихся с падением доходов. Те, кто стал тратить на ЖКХ более 22% дохода, смогут получить федеральную дотацию.

Как писал NEWS.ru, глава Минстроя Владимир Якушев сообщил, что в кабмине обсуждают инициативу отказаться от запланированного повышения тарифов с 1 июля. При этом чиновник заявил о риске «серьёзного недофинансирования» отрасли ЖКХ, если идею поддержат.

На фоне пандемии и кризиса россияне стали меньше платить по коммунальным счетам. Банк «Открытие» зафиксировал падение среднего чека в мае на 2%, в апреле на 10%.