https://static.news.ru/photo/6502f6f0-2bc6-11ea-ab2f-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что выход швейцарской компании Allseas из работ по строительству газопровода «Северный поток — 2» приведёт к сдвигу сроков. Однако в результате проект будет реализован, отметил он.

По его словам, санкции Соединённых Штатов, которые привели к такому решению организации, незаконны, передаёт ТАСС.

Компания на фоне незаконных с нашей точки зрения санкций США приняла решение о завершении работ. Это решение компании — безусловно, «сдвиг вправо», сдвигает сроки этого проекта, но не помешает ему, — подчеркнул он.

Политик отказался отвечать на вопрос журналистов о возможных ограничениях к организации со стороны американских властей. Он отметил, что такие коммерческие вопросы не могут быть публичными.

Ранее NEWS.ru писал, что швейцарская Allseas отвела все суда из зоны строительства «Северного потока — 2» в Балтийском море. Она занималась укладкой труб для газопровода. В компании уточнили, что группа судов, занимавшаяся работами по газопроводу, будет расформирована. Насколько может в связи с этим затянуться реализация проекта, швейцарская компания умалчивает.

Угроза санкций со стороны США заставила объявить о приостановке работ по укладке труб «Северного потока — 2» компанию Allseas. Её пресс-служба сообщила, что начато сокращение объёмов работ по сооружению газопровода до получения разъяснений со стороны Белого дома. Компания выразила намерение ждать подписания Трампом оборонного бюджета США.