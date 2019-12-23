https://static.news.ru/photo/43f691ee-251b-11ea-a195-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nord Steram 2/via Globallookpress.com

Швейцарская компания Allseas отвела все суда из зоны строительства «Северного потока-2» в Балтийском море. Она занималась укладкой труб для газопровода.

В компании уточнили, что группа судов, занимавшаяся работами по газопроводу, будет расформирована. Насколько может в связи с этим затянуться реализация проекта, швейцарская компания умалчивает, пишет ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что правительство Германии выразило уверенность в завершении проекта «Северный поток — 2» даже при действии санкций со стороны США. Кабмин подтвердил неизменность позиции по отношению к проекту.