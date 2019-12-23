Швейцарская компания Allseas отвела все суда из зоны строительства «Северного потока-2» в Балтийском море. Она занималась укладкой труб для газопровода.
В компании уточнили, что группа судов, занимавшаяся работами по газопроводу, будет расформирована. Насколько может в связи с этим затянуться реализация проекта, швейцарская компания умалчивает,
Ранее NEWS.ru сообщал, что правительство Германии выразило уверенность в завершении проекта «Северный поток — 2» даже при действии санкций со стороны США. Кабмин подтвердил неизменность позиции по отношению к проекту.
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