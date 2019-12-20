https://static.news.ru/photo/d8599bee-238e-11ea-8911-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Угроза санкций со стороны США заставила объявить о приостановке работ по укладке труб «Северного потока — 2» швейцарско-нидерландскую компанию Allseas. Её пресс-служба сообщила, что начато сокращение объёмов работ по сооружению газопровода до получения разъяснений со стороны Белого дома.

Компания будет ждать подписания американским президентом Дональдом Трампом оборонного бюджета США, в котором в том числе прописаны санкции против «Северного потока — 2», говорится в заявлении Allseas.

Ранее NEWS.ru сообщал, что представители сената Соединённых Штатов Тед Круз и Рон Джонсон отправили письмо с угрозами Эдварду Хирема, руководителю компании Allseas. Они сообщили, что организацию ждут «сокрушительные» санкции, которые могут стать для неё роковыми.