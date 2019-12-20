Угроза санкций со стороны США заставила объявить о приостановке работ по укладке труб «Северного потока — 2» швейцарско-нидерландскую компанию Allseas. Её пресс-служба сообщила, что начато сокращение объёмов работ по сооружению газопровода до получения разъяснений со стороны Белого дома.
Компания будет ждать подписания американским президентом Дональдом Трампом оборонного бюджета США, в котором в том числе прописаны санкции против «Северного потока — 2»,
Ранее NEWS.ru сообщал, что представители сената Соединённых Штатов Тед Круз и Рон Джонсон отправили письмо с угрозами Эдварду Хирема, руководителю компании Allseas. Они сообщили, что организацию ждут «сокрушительные» санкции, которые могут стать для неё роковыми.
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