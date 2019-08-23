https://static.news.ru/photo/09726f94-c5a2-11e9-bf92-fa163e074e61_660.jpg SSJ 100 Фото: Сергей Булкин/News.ru

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков выразил уверенность в усовершенствовании российских самолётов SSJ 100 по мере их более широкой эксплуатации.

Об этом он заявил после информации о том, что мексиканская авиакомпания Interjet приняла решение о продаже имеющихся в её распоряжении этих самолётов. По его словам, не стоит делать вывод, что это ударит по имиджу российских производителей.

Песков подчеркнул, что SSJ 100 широко эксплуатируется отечественными авиакомпаниями, особенно «Аэрофлотом».

По мере того, как этих машин будет становиться больше, будут улучшаться все их параметры и характеристики, это совершенно очевидный факт, — заявил пресс-секретарь.

Ранее News.ru писал о том, что мексиканский государственный авиаперевозчик InterJet решил продать все российские самолёты Sukhoi SuperJet 100. По данным источников, причиной стала тяжёлая финансовая ситуация в авиакомпании. InterJet является последним зарубежным эксплуатантом этих самолётов.