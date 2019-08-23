https://static.news.ru/photo/d8918f90-c574-11e9-b15c-fa163e074e61_660.jpg Sukhoi SuperJet 100 Фото: Сергей Булкин/News.ru

Мексиканский государственный авиаперевозчик InterJet решил продать все российские самолёты Sukhoi SuperJet 100. По данным источников, причиной стала тяжёлая финансовая ситуация в авиакомпании.

InterJet владеет 22 лайнерами и хочет продать все. При этом собеседники « Ведомостей » считают, что ей это не удастся.

В лучшем случае мексиканская компания сможет продать только 21 самолёт. Дело в том, что один борт был повреждён в аэропорту и его стали разбирать на детали.

Другой источник утверждает, что авиаперевозчик намерен продать только 14 самолётов.

При этом InterJet купила все SSJ100 для своего парка, а не взяла их в лизинг. За это компания получила огромную скидку и приобрела их по цене в $23,5 млн за штуку, а не по рыночной — $29 млн.

InterJet является последним зарубежным эксплуатантом этих самолётов и хотела бы выручить за них по $16–17 млн. Однако техническое их состояние может быть таким плохим, что на каждый лайнер придётся потратить ещё не один миллион долларов.

Источники также сообщили, что вопрос покупки SSJ100 изучала Государственная транспортная лизинговая компания. При этом они считают, что на второй срок лизинга их лучше будет поставлять за рубеж. Дело в том, что вторичные дешёвые машины могут сильно подорвать производство новых SSJ100 и принести потери государственной Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) — «Гражданские самолёты Сухого» (ГСС).

Они (InterJet. — Ред.) принимали неверные решения, из-за их отношения к техническому состоянию самолётов имиджевые потери несёт ГСС, — утверждает собеседник, знакомый с ситуацией.

При этом другой источник сообщил, что на данный момент обсуждаются новые способы поддержки авиапрома. Они должны, в случае принятия решения о покупке, обеспечить спрос на эти самолёты в РФ без ущерба для ГСС.

Ранее News.ru писал, что в конце июля представители России и Турции обсудили поставки самолётов SSJ100 и совместную сборку вертолётов на заседании межправительственной российско-турецкой комиссии в Анталье.